Aydınlatma Direğine Çarpan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Turgutla'dan İzmir istikametine giden Salih Yavuz (26) idaresindeki 35 TCM 15 plakalı araç, Kemalpaşa mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.



Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Yavuz, ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yavuz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı

Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı

İzmir'de Köpeğe Satırlı Saldırı İddiası

Son Dakika! Ali Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek