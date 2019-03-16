Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direğine Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü

Aydınlatma Direğine Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda, Tülin Edepali (30) yönetiminde 31 P 0789 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Direğin üzerine devrildiği araçta sıkışan Edepali, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Tülin Edepali, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücünün 4 yaşındaki oğlu Fırat Edepali ise kazadan yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:43 Kaynak: AA

Arsuz, Hatay, İskenderun, Güncel
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