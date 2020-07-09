Aydınlatma direğine çarpan ehliyetsiz ve kasksız motosikletli canından oldu - Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan ehliyetsiz ve kasksız motosikletli canından oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin 17 yaşındaki kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yunus Apaydın, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Dallıca - İsabeyli eski karayolunda meydana geldi. Nazili'den kırsal İsabeyli yönüne giden Yunus Apaydın, kullandığı 09 PK 331 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Apaydın, yaklaşık 10 metre ileriye fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Apaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Apaydın'ın cesedi jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.