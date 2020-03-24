Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki kişi ağır yaralandı
6 saat önce
Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Çarşamba ilçesindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Baran Ulaş Kahya idaresindeki 07 EZZ 01 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla atıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan Murat Torun, ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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