Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

06.04.2022 18:23
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, D-110 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keşan'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 34 DYJ 226 plakalı kamyonet sürücüsü Kazım Ş. (52) D110 karayolu üzerinde yeni yapılan alışveriş merkezi önünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda bulunan aydınlatma direğini çarpan kamyonet karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin müdahalesi sonucu yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ, Kamyonet, Keşan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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