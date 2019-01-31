Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş- Adana kara yolundan, Türkoğlu ilçesi istikametine giden Mehmet Kaz (46) yönetimindeki 46 TB 259 plakalı otomobil, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü ile araçta sıkışan İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekilerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi, o sırada bölgeden geçen sağlık personeli yaptı.

112 Acil Servis ambulansıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaz kurtarılamadı.

Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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