Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

24.03.2022 15:25
Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlanırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Zonguldak'ın Alaplı-Akçakoca karayolunun Belediye Plajlar mevkiinde meydana geldi. Y. Ö. idaresindeki 06 CPK 59 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje çarptı. Ardından takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak kağıt gibi ortadan ikiye katlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölge trafik ekipleri ile jandarma, kaza yerinde kontrollü geçiş sağladı. Bu arada karayolları ekipleri de araçtan sızan akaryakıt ve yağın diğer araçlara zarar vermemesi için kumlama çalışması yaptı. - ZONGULDAK

Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı

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Zonguldak, Jandarma, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı - Son Dakika


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