Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, Şanlıurfa- Suruç yolunun Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Batıkent Mahallesi'ndeki akrabasının düğününden dönen Mehmet Ç.'nin kullandığı 55 GY 114 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Ç. ile araçtaki Mesut Öztürk (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanlarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.