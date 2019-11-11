Son Dakika Haberleri: Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak, takla attı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, Şanlıurfa- Suruç yolunun Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Batıkent Mahallesi'ndeki akrabasının düğününden dönen Mehmet Ç.'nin kullandığı 55 GY 114 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Ç. ile araçtaki Mesut Öztürk (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanlarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şahin Tepesi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
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