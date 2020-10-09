Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

09.10.2020 23:48
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı KARABÜK'te, otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
KARABÜK'te, otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Köksal Kuşçu (41) idaresindeki 34 BZE 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri geldi. Kazada sürücü Köksal Kuşçu, eşi Meral Kuşçu (39), çocukları Maksut (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Çocuk, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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