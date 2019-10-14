Son Dakika Haberleri: Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika Güncel Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı

9 dakika önce

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 arkadaş öldü, 1'i ağır yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan, iddiaya göre, dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 3 arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Bu sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek, gözyaşı döktü. 3 arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
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