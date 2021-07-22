Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da, refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. ile eşi Yeter Ç. ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kütahya- Tavşanlı karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya giden Mustafa Ç. yönetimindeki 54 TT 322 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Mustafa Ç. ile yanındaki eşi Yeter Ç. ağır yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı çift, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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