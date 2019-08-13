Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ile kardeşi yaralandı.

Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ile kardeşi yaralandı.

Kemal Alemdar idaresindeki 81 BB 848 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile kardeşi Erhan Alemdar yaralandı.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkardı.

Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada yolun şehir merkezi istikametinde iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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