Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak savruldu.

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak savruldu. Araçta bulunan genç kız araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi kampüs yolu olarak bilinen cadde üzerinden Serdivan istikametine seyir halinde olan ve Ferdi N. idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza anında ise otomobilde bulunan ve ehliyet kemeri takılı olmayan Hilal Söğütlü (17) çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi. Araçta bulunan sürücü Ferdi N., Rümeysa O. (16) ve Yunus Emre S. (18) olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kazada hayatını kaybeden genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Öte yandan meydana gelen feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde viraja hızla giren otomobilin kontrolden çıkan kontrolden refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması ve hayatını kaybeden kızın araçtan fırlaması yer alıyor. Daha sonrasında ise çevredeki vatandaşların kazazedelere yardım için koşması ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi görüntülerde yer alıyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa
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