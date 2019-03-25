Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı
59 dakika önce
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araçtan fırlayan sürücü İdris Özcan yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Soğancı mevkiinde meydana geldi. İdris Özcan yönetimindeki 81 AAL 363 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan Özcan, çarpmanın şidetiyle araçtan yola fırlayarak, yaralandı. Gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İdris Özcan, tedaviye alındı. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:43 Kaynak: DHA
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