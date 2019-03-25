Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı (2)

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı (2)

1 saat önce

YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayarak ağır yaralanan İdris Özcan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı (2), System.String[]
YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayarak ağır yaralanan İdris Özcan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:35 Kaynak: DHA

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