Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı (2)
1 saat önce
YAŞAMINI YİTİRDİDüzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayarak ağır yaralanan İdris Özcan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobilden yola fırlayarak ağır yaralanan İdris Özcan, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:35 Kaynak: DHA
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