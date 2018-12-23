Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
33 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.S'nin kullandığı 09 YA 530 plakalı otomobil Çevre Bulvarı eski sanayi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru da yerinden fırladı.
Araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık personelince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:49 Kaynak: AA
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