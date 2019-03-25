Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Düzce'de, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Düzce'de, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İdris Özcan yönetimindeki 81 AAL 363 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisi Bolu istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Karşı şeride geçerek durabilen otomobilin sürücüsu Özcan ağır yaralandı.

Kaza sırasında otomobilin arkasında seyreden İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak olay yerine ambulans çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı kentteki bir özel hastaneye kaldırdı.

Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Bolu, Cumhuriyet Mahallesi, Düzce, Güncel
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