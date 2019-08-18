Son Dakika Haberleri: Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şahin (47) idaresindeki 06 EMR 42 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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