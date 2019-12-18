Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Feyzi Dereli idaresindeki 26 ABP 063 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolu otogar mevkisinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Devrilen araç içinde sıkışan sürücü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Dereli'nin cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın tanığı Mustafa Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şeker köprüsünden geliyordum, önüme direk düştü. Anlamadım ne olduğunu, 'Deprem mi oluyor' dedim. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Kazayı görünce hemen durduk. Baktık bir kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye baktık. Adam içerideydi. Nabız atıyor mu diye baktılar, başta atıyordu. Sonra vefat etti." dedi.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir, Ankara, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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