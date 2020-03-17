Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Özkaya'nın (31) kullandığı 50 NC 760 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisi 9. kilometrede kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ömer Özkaya, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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