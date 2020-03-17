Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
6 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Samsun'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Özkaya'nın (31) kullandığı 50 NC 760 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisi 9. kilometrede kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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