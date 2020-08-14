Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refujdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsü Muhammed Alito (26), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Hassa yolunda meydana geldi. İslahiye yönüne giden Suriye uyruklu Muhammed Alito yönetimindeki 27 MA 1671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Alito, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alito'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.