Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Ozan Yılmaz idaresindeki 20 ADK 937 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda önce aynı yönde seyir halinde bulunan iki otomobile daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 02:05 - Kaynak: AA
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