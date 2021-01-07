Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı

07.01.2021 01:55

ADANA'da, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatmanın beton direğine çarpan otomobilin sürücüsü Samet Caymaz, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı.

ADANA'da, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatmanın beton direğine çarpan otomobilin sürücüsü Samet Caymaz, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. Sürücünün çalan cep telefonunu ise polis açtı.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Samet Caymaz yönetimindeki 23 DK 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatmanın beton direğine çarptı. Kazada beton direk devrilirken, Caymaz ise hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi. CANKUR ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Caymaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Caymaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, Caymaz'ın otomobile düşen cep telefonunu arayan amcasının oğluna ise polis cevap verdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, çalan telefonunu polis açtı - Son Dakika


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