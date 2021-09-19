Aydınlatma direğine çarpan vincin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da aydınlatma direğine çarpan vincin sürücü Levent Şeker, yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü Levent Şeker'in kullandığı 34 ER 3082 plakalı vinç, yokuş aşağı seyir sırasında kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen vincin sürücüsü Şeker yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şeker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.