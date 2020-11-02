Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden birisi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Sürücüler hastanede tedavi altında.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki 77 EA 104 plakalı otomobil ile Fatih İyem idaresindeki 42 UY 135 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fatih İyem yönetimindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, Muhammet Taş'ın kullandığı otomobil ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilden yola fırlayan sürücü Taş ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhammet Taş ve Fatih İyem'i ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.