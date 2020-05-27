Aydınlatma direğine çarpıp yan yatan otomobilden burnu dahi kanamadan çıktı - Son Dakika

Denizli'de otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan bisikletli sürücüye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Volkan B. yönetimindeki 20 FM 254 plakalı otomobil, tiyatro kavşağına geldiği sırada aniden önüne çıkan bisikletli sürücüye çarpmamak için manevra yaptı. Ardından kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri önce araç içerisindeki sürücüyü çıkardı. Şans eseri sürücü Volkan B. kazayı yara almadan atlattı.



Trafik polisleri güvenlik gerekçesiyle caddeyi bir süreliğine trafiğe kapatırken, sonrasında yan yatarak yola savrulan otomobilin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ