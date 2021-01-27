Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı
27.01.2021 13:12
- Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak beton aydınlatma direğini devirdi, kazada 3 kişi yaralandı.
- Aydınlatma direğini çarparak deviren otomobilde 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak beton aydınlatma direğini devirdi, kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Yeni Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen Över idaresindeki 07 R 1501 plakalı otomobil yağmur ve fırtına nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra beton aydınlatma direğine çarparak devirdi. Kazada sürücü Alperen Över ve yanında yolcu olarak bulunan Bahriye ve M.İ. Öber yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika Donald Trump'ı ayağa kaldıran "REGEN-COV" isimli korona ilacı, vakaları önlemede yüzde 100 başarı sağladı İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi Son Dakika! Siyasette "Militan" tartışması büyüyor! Erdoğan böyle seslendi: Herkes dava açsın Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı