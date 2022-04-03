Aydınlatma direğini devirerek durabildi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi. Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis istikametinden Bodrum merkez istikametine doğru seyreden 74 BE 004 plakalı otomobil, Konacık Jandarma Kavşağı'nı geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp direği devirdikten sonra tekrar yola geçerek durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan otomobil sürücüsü, hastaneye gitmeyi reddetti. Devrilen direk için elektrik dağıtım firması ve belediye ekipleri çalışma yaptı. Direk ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA