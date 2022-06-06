Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı - Son Dakika
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Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı

06.06.2022 12:45

Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı İlkbahar Mevsimiyle Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını besleyerek büyütmeye başladı.

Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı

MUŞ - İlkbahar Mevsimiyle Muş'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını besleyerek büyütmeye başladı.

Her yıl mart ayı başlarında Muş Ovası'na gelen leylekler, 40 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan çıkan yavrularını besliyor. Binlerce leyleğe ev sahipliği yapan ova köyleri, bugünlerde yeni yavru leyleklere kavuşmanın sevincini yaşıyor. Köylerdeki aydınlatma direkleri ile evlerin çatılarında yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütme telaşına girdi.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde yavrulayan leyleklerle ilgili açıklamalarda bulunan köy sakinlerinden Hikmet Yeşil, baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin ilkbahar mevsimiyle köye geldiğini söyledi.

Bazen kar kalkmadan leyleklerin köye geldiğini ve aç kaldıklarını anlatan Yeşil, "kendi imkanlarımızla balık, et ve yem vermeye çalışıyoruz. Leylekleri sahipleniyoruz. Şu anda leylekler yumurtlamış durumda. Yaklaşık 40 günde civcivlerini çıkarıp birkaç ay besledikten sonra Sonbahar mevsimiyle göç edip gidiyorlar" dedi.

"Leylekleri çok seviyoruz"

Köy sakinlerinden Şükrüye Yeşil ise "İlkbaharda leylekler geliyor. Onlara bakıyoruz. Kar çok olduğu zaman aç kalıyorlar. Balık veriyoruz, et veriyoruz. 45 yıldır bu köydeyim ve evimizin çatısında leylek yuvası var. Leyleklere sahip çıkıyoruz. Köyde kimse leyleklere karışmıyor. 40 günde yavrular yumurtadan çıkıyor. 2-3 aydan sonra yavru leylekler büyüyüp gidiyorlar. Biz leylekleri çok seviyoruz. Onların baharın müjdecisi" diye konuştu.

Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı
Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı
Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı
Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı

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Kaynak: İHA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydınlatma direklerine yuva yapan leylekler, zorlu göç için yavrularını büyütmeye başladı - Son Dakika

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