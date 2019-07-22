Son Dakika Haberleri: Aydınlatma lambaları gündüz yanacak, çünkü
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Aydınlatma lambaları gündüz yanacak, çünkü

53 dakika önce

TEDAŞ tarafından yapılacak genel aydınlatma denetimi kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat'taki cadde ve sokaklarda, 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında aydınlatma armatürleri gündüz kontrol amaçlı yanar halde olacak.

Aydınlatma lambaları gündüz yanacak, çünkü, System.String[]
TEDAŞ tarafından yapılacak genel aydınlatma denetimi kapsamında Sivas, Tokat ve Yozgat'taki cadde ve sokaklarda, 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında aydınlatma armatürleri gündüz kontrol amaçlı yanar halde olacak.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'taki aydınlatma tesisleri 22 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından denetlenecek.

Konuyla ilgili olarak gereksiz ihbarların önüne geçmek için ÇEDAŞ tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek denetim dolayısıyla belirtilen tarihlerde Sivas, Tokat ve Yozgat il merkezleri başta olmak üzere illere bağlı ilçe, belde ve köylerdeki bazı bölgelerde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerlerin aydınlatılması amacıyla devreye alınan armatürlerin bir kısmı gündüz saatlerinde kontrol amaçlı yanıyor olacak. Denetim sürecinde gündüz saatlerinde yanacak aydınlatma lambalarının arıza kaynaklı veya gereksiz yere yanmadığını hatırlatır kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. - SİVAS
Yozgat, Tokat, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:15 Kaynak: İHA
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