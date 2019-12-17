Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu - Son Dakika

Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu

6 saat önce

Ahbap Aydın Çevre Çalışma Grubu sokak hayvanları için topladıkları mamaları dağıtarak hayvanların karnını doyurdu.

Aydınlı Ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu, System.String[]

Ahbap Aydın Çevre Çalışma Grubu sokak hayvanları için topladıkları mamaları dağıtarak hayvanların karnını doyurdu.


Ahbap Aydın Platformu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Şehrin belirli bölgelerine kedi ve köpek maması bırakan ahbaplar sokak hayvanlarının karnını doyurdu. Ahbap Aydın Çevre Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği etkinlik vatandaşlardan da tam not aldı. Sokak hayvanları için kampanya başlatan ekip, 'mamanıalgel' etiketiyle başlattıkları kampanyaya destek bekliyor. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:23 Kaynak: İHA
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