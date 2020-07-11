Aydınlı AK Gençlerden Ayasofya için şükür namazı - Son Dakika

Aydınlı AK Gençlerden Ayasofya için şükür namazı

Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasının ardından Aydınlı AK Partili gençler sabah namazında bir araya geldi.

Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasının ardından Aydınlı AK Partili gençler sabah namazında bir araya geldi.

Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor


Aydın'ın 17 ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik sonrasında açıklama yapan AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, İstanbul'un Fethi ve Ayasofya'nın cami haline dönüştürülmesinin önemli ve şanlı bir hadise olduğunu söyledi.


Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'nden sonra doğrudan Ayasofya'ya yöneldiğini hatırlatan Demir, "Bizans halkı, korku ve merakla Ayasofya'da akıbetlerini beklemektedir. Fatih, kendisini karşılayan halka, hayatları ve hürriyetleri konusunda teminat vererek, Ayasofya'ya girer. İstanbul'un Fatihi, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere diker, kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. Böylece, fethini tescillemiş olur. Ardından, mabedin uygun bir köşesinde şükür secdesi yaparak, iki rekat namaz kılar. İşte fethin ve milletimizin bu coğrafyadaki hakimiyetinin sembolü Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlıyor. Danıştay, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya'nın özüne dönmesinin yolunu açtı ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile de hazırlıklarımız başladı. İnşaallah, 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da namazlarımızı kılmaya başlayacağız" dedi.


"Bir hayalin gerçekleşmesidir"


Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi anlamına geldiğinin altını çizen Demir, "Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Nesilden nesile aktarılan bir hayalin gerçekleşmesine şahit olan gençler olarak Rabbimize şükrediyoruz. İnşallah şükürlerimizi ve dualarımızı 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'da yapacağız. 10 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devir daha kapanmış, yerine daha adil ve muteberi konmuştur. Hayırlara vesile olsun" dedi. - AYDIN

İstanbul, Ayasofya, Aydınlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlı AK Gençlerden Ayasofya için şükür namazı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:56 Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:42 Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor
20:42
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 23:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydınlı AK Gençlerden Ayasofya için şükür namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]