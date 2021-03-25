Aydınlı Arıcılara kredi desteği - Son Dakika

Aydınlı Arıcılara kredi desteği

25.03.2021 09:54
Aydınlı Arıcılara kredi desteği, System.String[]

Aydın Arı yetiştiricileri Birliği ile yapı Kredi bankası arasında arıcılara finansal destek sağlamak ve arı nakillerinde kullanacakları kamyonet alımlarında destek sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Aydın Arı yetiştiricileri Birliği ile yapı Kredi bankası arasında arıcılara finansal destek sağlamak ve arı nakillerinde kullanacakları kamyonet alımlarında destek sağlamak amacıyla protokol imzalandı. Gerek geçen yılki kuraklık, gerekse içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı arıcıların desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, sunulan imkanlardan arıcıların faydalanmasını tavsiye etti.

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleştirilen imza törenine Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Özdemir, bankanın Çine Şube Müdürü Caner Pala ve Çine Kobi Portföy Yöneticisi Bekir Abacı katıldı. İmzalanan kredi protokolünden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'ne üye yaklaşık 3 bin arıcının faydalanacağı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli arı ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da arıcıların gerek geçen yıl yaşanan kuraklık gerekse içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Arıcılarımızın finansman sıkıntısını gidermek amacıyla bu protokolü imzaladık. Verimli Kart ile arıcılarımıza 5 ay faizsiz finansman desteği sağlanacak. Bunun yanında arıcılarımızın nakil ve taşıma işlemlerinde kullanabilecekleri kamyonet alımında ödeyecekleri bedelin yüzde 80'i protokol kapsamında banka tarafından karşılanacak" diyerek ihtiyacı olan tüm üyelerin bu imkanlardan faydalanabileceğini söyledi.

Ege Bölgesi'nin özellikle Aydın'ın arı ve bal üretimi açısından ülkenin en zengin illerinin başında geldiğini kaydeden Başkan Özdemir, her zaman arıcının yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. - AYDIN

Aydınlı Arıcılara kredi desteği
Aydınlı Arıcılara kredi desteği

Arı Yetiştiricileri Birliği, Kamyonet, Kredi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlı Arıcılara kredi desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor         
10:53
Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor         
10:47
Yunanistan Milli Takım kampında sakatlanan Dimitrios Pelkas, İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı Yunanistan Milli Takım kampında sakatlanan Dimitrios Pelkas, İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı         
10:37
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu         
10:32
Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit!         
10:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu         
09:48
Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar         
08:43
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydınlı Arıcılara kredi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei