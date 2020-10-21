Aydınlı avukat Şenay Ertuğrul hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

Aydın Barosu Avukatlarından Şenay Ertuğrul hayatını kaybetti.

Avukat Erol Ertuğrul'un eşi, Aydın Barosu avukatlarından Şenay Ertuğrul dün akşam saatlerinde vefat etti. Ertuğrul için bugün saat 12.00'de Aydın Adliyesi önünde tören düzenlenecek. Daha sonra öğle namazına müteakip Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Aydınlı Avukat Şenay Ertuğrul'un ölüm ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini ve avukatları yasa boğdu. - AYDIN