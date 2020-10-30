Aydınlı Beşiktaşlılar'dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri bisiklet sürdü.
"Cumhuriyet coşkusuyla kartallar pedala basıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dernek üyeleri Beşiktaş formalarıyla Mimar Sinan Mahallesinde bir araya geldi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın da katıldığı etkinlikte dernek üyeleri, Atatürk Kent Meydanı'na kadar bisiklet sürdü.
Dernek üyeleri burada, 90 metrekarelik Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Dernek Başkanı Taşkın Cerit, konuşmasında, Kovid-19 pandemisinden dolayı etkinliği bu şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, salgın şartlarına uygun bir kutlama yaptıklarını söyledi.
- Kaynak: AA
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