Son Dakika Haberleri: Aydınlı Burcu Türkiye'nin Zirvesinde

Aydınlı Burcu Türkiye'nin Zirvesinde

50 dakika önce

Aydınlı başarılı atlet Milli sporcu Burcu Erdemir, İstanbul'da düzenlenen Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydınlı Burcu Türkiye'nin Zirvesinde, System.String[]
Aydınlı başarılı atlet Milli sporcu Burcu Erdemir, İstanbul'da düzenlenen Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından 02 - 03 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılan Aydınlı başarılı sporcu Burcu Erdemir 60 metre kategorisinde rakiplerine fark atarak Türkiye'nin zirvesine yerleşti.

Yarışmanın ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından başarılı sporcu Burcu Erdemir ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Burak Uygun milli takım kampına davet edildi.

Aydınlı Milli Atlet Burcu Erdemir milli takımda 09 Şubat 2019 tarihinde Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenecek olan Linz Gugl İndoor Meeting yarışana katılacak. 16 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonasına ve 17 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan EA Permit İstanbul Cup yarışmalarında Aydın'ı temsil edecek.

Aydın'dan başarılı sporcular çıkartarak milli takıma kazandıran Atletizm Antrenörü Burak Uygun "Burcu Erdemir Aydın'da yetişip milli sporcu unvanıyla bir çok şampiyonada başarı elde etmiş sporcularımızdan biridir. Sporcumuzun başarısı her geçen gün artarak devam etmektedir. En büyük amacımız Aydın'dan olimpiyatlarda yarışacak atlet sporcu yetiştirmek. Sporcumu tebrik ediyorum ve önümüzde şampiyonalarda başarılar diliyorum. Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Aydınlı, Spor
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