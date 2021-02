Aydınlı çift 65 yıllık evliliklerini "büyük bir sevgi" ile sürdürüyor - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde 92 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Tosun ve 86 yaşındaki Emir Ayşe Tosun, sevgiyle geçirdikleri 65 yıllık evlilikleriyle çevresindekilere örnek oluyor.

Evciler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ile Emir Ayşe Tosun çifti, evlilikleri süresince yaşadıkları tüm sıkıntıların üstesinden "sevgi" ile geldi. Torunun torununu da gören 5 çocuk sahibi Tosun çifti, yalnız yaşadıkları evlerinde birbirlerine bağlılıklarıyla dikkati çekiyor.

Neşelerini ve sevgilerini hiç kaybetmeyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşklarını tazeliyor. Mustafa Tosun, bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri, bu özel günde eşine hediye etmeyi de ihmal etmiyor.

Günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını kendileri karşılayan çiftin, kulaklarının az işitmesinin dışında önemli bir sağlık problemleri bulunmuyor.

Mustafa Tosun, AA muhabirine, Kore Savaşı'na katıldıktan sonra yurda döndüğünü, vatani görevinin ardından çiftçilik yapığını, 1955'te de görücü usulüyle evlendiğini söyledi.

Eşiyle evlilikleri süresince zaman zaman ekonomik zorluklar yaşadıklarını anlatan Tosun, her şeye rağmen omuz omuza vererek sıkıntıların üstesinden geldiklerini belirtti.

"Sevgi olduğu zaman her şey olur, bir ömür mutlu geçer"

Eşini çok sevdiğini dile getiren Tosun, şunları kaydetti:

"65 senedir aynı hayatı sürüyoruz, birbirimizin kalbini bir kez bile kırmadık. Eşime kötü söz bile söylemedim. Kalkmış bir bardak kırmış, canı sağ olsun, bardak ne ki? Bardağı fazlasıyla yeniden alırım ama onu alamam. O benim hayatım. Sevgimiz pazara kadar değil, mezara kadar. Hoşgörü, saygı, sevgi, sabır. Sabrın taştığı zaman o evlilik olmaz. Onu huy bellersin, her zaman bahane arar. Evlilikte sevgi olmadı mı her şey bahane olur. Sevgi olduğu zaman her şey olur, bir ömür mutlu geçer. Ben sevgiyle baktım hem de noksansız. Hiç ölmeyecek gibi seviyorum, ömür boyu böyle geçecekmiş gibi seviyorum. Yaş geçtikçe bazıları sevginin gideceğini söylüyor ama o ben de yok. 92 yaşıma kadar böyle yaşamışım, böyle ölmek istiyorum."

Emir Ayşe Tosun da eşinin kendisini evlilikleri sürecince hiç kırmadığını anlattı.

En büyük sırlarının "sevgi" olduğunu belirten Tosun, "Eşim ölünceye kadar hayatımda olacak. Keşke ölürken de birlikte gidiversek. O benim hayatım. Gece uyanır, üşümeyeyim diye üzerime battaniye örter. Bir dediğimi iki etmez. 65 senedir seve seve duruyorum yanında. 5 dakika çarşıya gitse, duramam hemen ararım. 'Neredesin?' derim. Başına iş gelmediğini anlayınca 'tamam' derim." ifadelerini kullandı.