Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün - Son Dakika
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Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün

29.04.2022 11:27

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın ilçelerinde pazar esnafını ziyaret etti. Pazarda kendisinin yetiştirdiği ürünleri satan bir çiftçi, Bülbül’e, “Bizi bu duruma getirenler utansın. Biz, bunun hesabını sandıkta soracağız. Ben çiftçiyim; bak, ellerimin haline bak. Bir de utanmadan bizim maaşlarımıza zam vermediler. Emekliye bir kuruş zam yok. Ellerimin haline bakın; görsün bunu Cumhurbaşkanı, görsün” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın ilçelerinde pazar esnafını ziyaret etti. Pazarda kendisinin yetiştirdiği ürünleri satan bir çiftçi, Bülbül'e, "Bizi bu duruma getirenler utansın. Biz, bunun hesabını sandıkta soracağız. Ben çiftçiyim; bak, ellerimin haline bak. Bir de utanmadan bizim maaşlarımıza zam vermediler. Emekliye bir kuruş zam yok. Ellerimin haline bakın; görsün bunu Cumhurbaşkanı, görsün" dedi.

Süleyman Bülbül, Aydın'ın ilçelerinde pazar esnafının sorunlarını dinledi. Bozdoğan ilçesindeki pazarda kendisinin yetiştirdiği ürünleri satan bir çiftçi, nasırlı ellerini göstererek, "Durumlar çok kötü. Bizi bu duruma getirenler utansın. Biz, bunun hesabını sandıkta soracağız. Ben çiftçiyim; bak, ellerimin haline bak. Bir de utanmadan bizim maaşlarımıza zam vermediler. Emekliye bir kuruş zam yok. Ellerimin haline bakın; görsün bunu Cumhurbaşkanı, görsün" diye konuştu.

"HEPSİNİN KULAKLARI SAĞIR, DİLLERİ KONUŞMUYOR"

Süleyman Bülbül, Nazilli ilçesindeki pazarı gezerken bir vatandaşa ülke ekonomisini nasıl gördüğünü sordu. Vatandaş, "Ekonomi yönetiliyor tabii ama lafla yönetiliyor. Benim elime verdiği 2 bin 500 lirayla ben güzel bir hayat göremiyorum. Elektrik faturasını ödeyemeyince üçüncü gün uyarı geliyor, dördüncü gün hemen kesiyorlar. Hepsinin kulakları sağır, dilleri konuşmuyor. Hep şirinleri oynuyorlar. İş yok, iş. Suriyelilere demet demet para veriyorlar, bana gelince '40 lira, 50 lira para' diyorlar. Bu parayla insan çocuk mu bakacak, ev mi bakacak" dedi.

Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün
Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün
Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün
Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydınlı Çiftçi: Bizi Bu Duruma Getirenler Utansın. Ellerimin Haline Bakın; Görsün Bunu Cumhurbaşkanı, Görsün - Son Dakika
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