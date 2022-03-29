Çiftçiler sorunlarını anlattı - Son Dakika

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçinin yaşadığı sorunları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye sunduklarını söyledi.

Efeler Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kendirlioğlu geçen hafta, kentteki oda başkanlarıyla birlikte göreve getirilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çiftçilerin yaşadığı sorunları yazılı halde Bakan Kirşçi'ye ilettiklerini kaydeden Kendirlioğlu, tarımda her zaman sorun yaşanabileceğini ifade etti.

Yaşanan sorunları, zamanında iletmenin ve çözüm yolu bulmanın öneminden söz eden Kendirlioğlu, Rusya- Ukrayna savaşından kaynaklı gıda fiyatlarında artış yaşandığını belirtti.

Ödemesi bir yıl sonradan yapılan gübre desteklemelerinin, bu yıla özel, bir an evvel yatırılması gerektiğini Bakan Kirişçi'ye aktardıklarını kaydeden Kendirlioğlu, "Akaryakıtta ÖTV'nin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledik. KDV'nin de mümkünse sıfıra indirilmesini ya da en az miktara indirilmesini söyledik. Gübrede de günümüze göre desteklemeyi kabul ettik. Bunlar acil konularımız, çözüm istiyoruz. Aydın'da tarım Nisan ayında başlar, Ekim'e Kasım'a kadar sürer. Zamanı geldi artık, tedbirin alınması lazım. Mazottan ve akaryakıttan tasarruf yapamayız. Gübreyi de yeteri kadar atmazsak, verimde de kalite kaybı yaşanır." dedi.

Toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hepokur ile Hüseyin Darcan da katıldı. Darcan da Ege çiftçisinin yaşadığı sorunları yerinde görmek için kente geldiklerini söyledi.

Toplantı basına kapalı sürdü.