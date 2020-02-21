Aydınlı çiftçilere 2 bin 700 incir fidanı - Son Dakika
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Aydınlı çiftçilere 2 bin 700 incir fidanı

7 saat önce

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Ağaç Dikme Şenliği'nde Aydınlı çiftçilere 2 bin 700 adet incir fidanı desteğinde bulunuldu.

Aydınlı çiftçilere 2 bin 700 incir fidanı, System.String[]

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Ağaç Dikme Şenliği'nde Aydınlı çiftçilere 2 bin 700 adet incir fidanı desteğinde bulunuldu.


Güriş Holding'in düzenlediği bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Ağaç Dikme Şenliği tamamlandı. Etkinlik kapsamında Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Alangüllü, Kızılcagedik, Ömerbeyli Mahalleleri ile İncirliova ilçesinde yer alan Akçeşme, Erbeyli ve Hamitler Mahallelerinde, tarım alanında çok kıymetli bir yere sahip olan 'incir fidanı' bölge çiftçileriyle buluşturuldu.


Yapılan bilgilendirmeye göre; etkinlik kapsamında 2 bin 700 incir fidanı desteğinde bulunan Güriş Holding'in çevreye katkı sağlamak amacı ve sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği etkinlikleri yöredeki çiftçiler tarafından yoğun bir ilgi gördü. Fidanlarıyla buluşan ve dahil oldukları uygulamadan oldukça memnun kalan çiftçiler, şenlik sonunda yetkililere teşekkür etti.


5 senede toplam 11 bin 550 fidanı bölge halkıyla buluştu


Ayrıca; bölgenin en önemli geçim kaynakları ve değerleri arasında yer alan incir ve zeytin üretimine katkı sağlamak amacıyla 5 senede toplam 11 bin 550 fidanı bölge halkıyla buluşturan Güriş, toplamda 300 dönüme yakın arazinin ağaçlandırılmasını gerçekleştirerek, vatandaşlara fidanların nasıl dikileceği ve bakımlarının nasıl yapılacağı konularında ziraat mühendisleri tarafından bölge halkı da bilinçlendirildi.


Güriş Holding ve Gürmat Jeotermal Enerji Santralleri Genel Koordinatörü Necati Bayrakoğlu, yaptıkları projeyle Aydın ekonomisine ve tarımına katkı sağladıklarını belirterek, "Bulunduğumuz çevreye katkı sağlayabilecek projeler üretmeye çalışıyoruz. 5 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz fidan dağıtımına da yoğun bir ilgi görüyoruz. Hatta öyle ki 4 sene önce Ömerbeyli Mahallesinde dikilen fidanlarımızdan artık incir yemeye başladık. Bunun mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Aydın ve bölge halkı için bu ve buna benzer projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız Aydın ve ülke ekonomisine katkı sağlarken bir yandan da Aydın ve çevre halkı ile bütünleşmek" diye konuştu. - İSTANBUL

Germencik, Aydınlı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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