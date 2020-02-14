Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı

6 saat önce

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aydın'ın 12 ilçesinde önder çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı.

Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aydın'ın 12 ilçesinde önder çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yem Bitkileri Üretimi ve Geliştirme Projesi kapsamında TİGEM'den temin edilen 12 bin 950 kilogram Silajlık Soya Fasulyesi ve 9 bin 500 kilogram Silajlık Mısır tohumu yüzde 25 çiftçi katkısı olacak şekilde, 12 ilçede İlçe Müdürlüklerince belirlenen önder üreticilere dağıtıldı. Konu hakkında İlçe Müdürlüklerinde görevli personellere İncir Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzendi.


Yapılan toplantıda kaliteli kaba yem açığının kapatılması amacıyla, yerli silajlık Yemsoy soya çeşidi ve Ada-9510 silajlık mısır çeşidinin beraber yüzde 30: 70 oranında yetiştirildikten sonra hasat edilip silajının yapılması, yüksek protein ve besin içerikli kaba yem silajı elde edilmesi uygulamaları hakkında bilgi verildi.


Konu hakkında çiftçilere yönelik olarak bilgilendirme toplantılarının yapılmaya devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
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