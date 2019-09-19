Son Dakika Haberleri: Aydınlı çiftçiye 55 milyonluk organik ve iyi tarım desteği
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Aydınlı çiftçiye 55 milyonluk organik ve iyi tarım desteği

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın'da 14 bin 721 çiftçiye verilecek, 55 milyon 128 bin 528 lira organik ve iyi tarım desteğinin yarından itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.

Aydınlı çiftçiye 55 milyonluk organik ve iyi tarım desteği, System.String[]

AYDIN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın'da 14 bin 721 çiftçiye verilecek, 55 milyon 128 bin 528 lira organik ve iyi tarım desteğinin yarından itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın'da 2018 üretim sezonuna ait 12 bin 416 çiftçiye 48 milyon 933 bin 761 TL organik tarım ve 2 bin 305 çiftçiye de 6 milyon 194 bin 767 TL iyi tarım uygulamaları olmak üzere 14 bin 721 çiftçiye verilecek, 55 milyon 128 bin 528 lira destekleme yapılacağı kaydedildi.


Destek ödemelerinin TC kimlik numaralarına göre son rakamı 4-6-8 olanların 20 Eylül Cuma günü saat 18.00'dan itibaren ödenmeye başlanacağı, TC kimlik numarasının son rakamı 0-2 olanların ise 27 Eylül 2019 tarihinde ödenmeye başlanacağı ifade edildi. - AYDIN

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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