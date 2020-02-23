Aydınlı çiftler yalnız kalıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydınlı çiftler yalnız kalıyor - Son Dakika

Aydınlı çiftler yalnız kalıyor

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü İstatistikleriye göre, Aydın'da en çok 2 kişilik aileler yaşıyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü İstatistikleriye göre, Aydın'da en çok 2 kişilik aileler yaşıyor.


Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Ortalama Hanehalkı verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın ilinde ortalama hanehalkı büyüklüğü 2.89 olarak gerçekleşti.


Bir hanehalkını oluşturan kişilerin ortalama sayısını ifade eden ve toplam hanehalkı nüfusunun toplam hanehalkı sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama hanehalkı büyüklüğü değeri Aydın için 2.89 kişi oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğü Türkiye için 3,35 kişi olarak gerçekleşti. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu iller 6.11 kişi ile Şırnak, 5.39 kişi ile Hakkari ve 5.38 kişi ile Şırnak olurken; en düşük olduğu iller 2.63 kişi ile Çanakkale, 2.68 kişi ile Eskişehir, 2.71 kişi ile Balıkesir oldu. Aydın ise ortalama hanehalkı büyüklüğünde Türkiye genelinde 67. Sırada yer aldı.


Aydın'da bulunan 371 bin 914 hanehalkının 99 bin 428'ini yüzde 26,7'si 2 kişilik hanelerden oluşurken; 74 bin 349'u yüzde 21,3'ü tek kişilik hanelerden, bin 990'ı binde 5'i ise 10 ve üzeri büyüklükteki hanelerden oluştu.


Ortalama hanehalkı büyüklüğünde İncirliova lider


Ortalama hanehalkı büyüklüğü değerleri ilçe düzeyinde incelendiğinde İncirliova 3,42 kişi ile en yüksek değere sahip ilçe olurken, Yenipazar 2,54 kişi ile en düşük ortalama hanehalkı değerine sahip ilçe olarak kayıtlara geçti. - AYDIN

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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