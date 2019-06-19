Son Dakika Haberleri: Aydınlı çoban yağışların ardından kayboldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aydınlı çoban yağışların ardından kayboldu

48 dakika önce

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde çobanlık yapan Bahtiyar Yaylaevi'nden (45), hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Aydınlı çoban yağışların ardından kayboldu, System.String[]
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde çobanlık yapan Bahtiyar Yaylaevi'nden (45), hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Dikmen ile Yeniköy arasındaki Babadağ eteklerinde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Bahtiyar Yaylaevi'nden dün aksamdan bu yana haber alınamıyor. Saat 10.00 sıralarında dağdaki çoban evine giden ailesi, Yaylaevi'ni bulamadı. Yaylaevi'ni bir süre kendi imkanlarıyla arayan aile ardından ekiplere haber verdi. Dün saat 17.00 sıralarında bölgede yağış olduğu belirtilirken, Yaylaevi'nin akıbeti merak ediliyor. En son 18 Haziran tarihinde çadırda akrabalarının gördüğü Yaylaevi'nin sahip olduğu 30'a yakın küçükbaş hayvanın çadırda olduğu ancak kendisinden haber alınamadığı bilgisi verildi.

Yeniköy ve Dikmen Mahalle halkı ile jandarma ekipleri aramalarını devam ettirirken olay yerine giden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen de çalışmaları yakından takip ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:59 Kaynak: İHA
Yeniköy, Karacasu, Aydın, Dikmen, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 20:47:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydınlı çoban yağışların ardından kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]