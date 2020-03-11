Aydınlı Deveci Çifti; fabrikasyona yenik düşen kültürü yaşatmak için çalışıyorlar - Son Dakika

Aydın'da yaşayan Rafet-Gülser Deveci çifti kendilerini mesleklerine adadı. 45 yıldır sürdürdüğü yorgancılık mesleğini eli iğne tuttuğu sürece icra edeceklerini belirten Rafet Deveci, teknolojiye direndiklerini sağlıklı olmasına rağmen pek çok kişinin ekonomik nedenlerden dolayı pamuklu döşek ve yorgana hasret yaşadığını söyledi.



Aydın'da 13 yaşında iken 1975 yılında yorgancılık mesleğine başladığını belirten Rafet Deveci, sektörün gelişen teknoloji karşısında çaresiz kaldığını belirtti. Bir zamanlar randevu ile iş aldıklarını düğünlere yatak yorgan yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Rafet Deveci, "Teknoloji gelişince bizim işler azalmaya başladı. Önce battaniye yaygınlaştı, ardından ucuz olduğu için herkes fabrikalarda üretilen elyaflı yatak-yorgan ve battaniye kullanmaya başladı. Daha sonra pamuklu yatak ve yorganların daha sağlıklı olduğu anlaşıldı ama şimdi de ekonomik nedenlerden dolayı bu ürünleri kullanan azaldı" diyerek az sayıdaki yorgancının teknolojiye direndiğini söyledi.



"Çırak gelmeyince eşimi yetiştirdim"



Yaşı oldukça ilerlemesine rağmen, yeni usta yetişmediği için mesleği icra eden gençler arasında yer aldığını söyleyen Rafet Deveci, "Maalesef yeni nesil de yorgancılık mesleğini tercih etmedi. 1988 yılında evlendim. Yanımdaki çıraklar gidip dükkana yeni çırak gelmeyince hanımı yanıma çırak aldım. Yaklaşık çeyrek asırdan bu yana mesleği hanımla birlikte yürütüyoruz" dedi.



'Doktor tavsiyesi ile müşteri geliyor"



Yorgancı Rafet Deveci ile evlendikten sonra mesleğe adım atan Gülser Deveci, artık bir çok kişinin hekim tavsiyesi ile kendilerine geldiğini belirterek, "Evlendikten sonra dükkana önce ziyaret için, ardından yardım için geldim. Sonra da bir anda kendimi yorgancı çırağı olarak buldum. Derken ben de işi öğrendim. Karnımızı doyuruyoruz ama, artık gelenler genellikle hekim tavsiyesi ile geliyor. Yün yorgan-yatak ve yastık elyafa göre daha sağlıklı. Kışın üşütmez yazın da terletmez özelliği var. Ancak elyaftan yapılma hazır yorgan ve yastıklara göre maliyetler daha fazla. Bugün basmadan yapılma bir yorgan işçiliğine göre 250 TL ile 300 TL arasında maliyeti var. Bu ipek olur ise fiyatı 300 TL ile 700 TL arasında değişiyor. Pamuk yünden yapılan yatak ve yorganlar yıllarca kabartılıp kullanılabiliyor" diyerek her geçen gün teknoloji karşında unutulmaya yüz tutan mesleklerini güçleri yettiğince sürdürme kararı aldıklarını söyledi. - AYDIN