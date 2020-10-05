Aydınlı doktor kansere yenik düştü - Son Dakika

Aydınlı doktor kansere yenik düştü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde görev yapan Doktor Okan Özdemir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Aydınlı doktor kansere yenik düştü, System.String[]

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde görev yapan Doktor Okan Özdemir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde görev yapan Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Doktor Okan Özdemir bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Özdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtularılamayarak hayata gözlerini yumdu. Doktor Özdemir'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özdemir'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Efeler ilçesi Eski Yeni Camii'nden kaldırılarak Kemer Mezarlığı'nda defnedilecek. - AYDIN

Aydınlı doktor kansere yenik düştü
Aydınlı doktor kansere yenik düştü

Yeniköy Mahallesi, Okan Özdemir, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlı doktor kansere yenik düştü - Son Dakika

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