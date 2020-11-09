Aydınlı duyarlı esnaftan "Askıda Et" projesi - Son Dakika

Aydınlı duyarlı esnaftan "Askıda Et" projesi

09.11.2020 09:46
Aydınlı duyarlı esnaftan

Aydın genelinde muhtaç vatandaşlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen askıda ekmek, askıda elbise gibi projelerinden esinlenerek harekete geçen ve örnek bir davranışa imza atan Aydınlı esnaf, ihtiyacı olana yardımcı olmak için Askıda Et projesini başlatarak diğer esnafları da duyarlı...

Aydın genelinde muhtaç vatandaşlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen askıda ekmek, askıda elbise gibi projelerinden esinlenerek harekete geçen ve örnek bir davranışa imza atan Aydınlı esnaf, ihtiyacı olana yardımcı olmak için Askıda Et projesini başlatarak diğer esnafları da duyarlı olmaya davet etti.

Aydınlı esnaf, duyarlı bir projeye imza attı. Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde "Askıda Et" projesini başlatan esnaf Levent Yelken, Mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak yoksullara yardım ediyor. Örnek projenin şuan için 5 mahallede gerçekleştiğini ifade eden Yelken; "Projeyi şu anda Kurtuluş, Cumhuriyet, Güzelhisar, Cuma ve 7 Eylül olmak üzere 5 muhtarlığımızla gerçekleştiriyoruz. Ancak gün geçtikçe talep artıyor, İnşallah diğer esnaf kardeşlerimiz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için projemizin gelişip genişlemesine yardımcı olurlar. Böyle bir adımda bizde elimizden geleni yapmaya çalışırız" dedi.

"Muhtarlıktan mührü ile eti alabiliyorlar"

Örnek projenin istismar edilmemesi amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar, mahallelerindeki muhtarlıktan alacakları muhtarlık mühürlü belge ile etlerini alabilecekler. Muhtarlıktan gönderilen ihtiyaç sahibi kişilerin isim listelerinin gelmesinin ardından gerekli kişilere etlerin ulaştırıldığı ifade eden Yelken, projede hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bağış yapan kişilerin isimlerinin gizli tutulması esas aldıklarını belirtti.

"İnsanlığımızı unutmamalıyız"

İnsanlara yardımcı olamaktan dolayı son derece memnun olduğu ifade eden Yelken; "Askıda ekmek zaten var ancak bireyin ihtiyacı olan süt, yumurta, sebze, meyve gibi gıda ürünlerinde henüz böyle bir uygulamaya geçilmiş değil. Esnaf kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ederken bu projeye başladıktan sonra ihtiyaç sahibi insanların ne kadar çok olduğunu ve durumu olanların, olmayanlara yardımcı olmasıyla insanlığımızı unutmayacağımızı anladım. Diğer esnaf kardeşlerimin de bunu anlayabilmelerini temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydınlı duyarlı esnaftan Askıda Et projesi
Aydınlı duyarlı esnaftan Askıda Et projesi
Aydınlı duyarlı esnaftan Askıda Et projesi
Aydınlı duyarlı esnaftan Askıda Et projesi
Aydınlı duyarlı esnaftan Askıda Et projesi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlı duyarlı esnaftan 'Askıda Et' projesi - Son Dakika


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