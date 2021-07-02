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Aydınlı esnaftan, örnek hizmet - Son Dakika

Aydınlı esnaftan, örnek hizmet

02.07.2021 09:31
Aydınlı esnaftan, örnek hizmet, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde örnek projeleriyle dikkat çeken hayırsever esnaf Saim Korlaelçi, pandemi sebebiyle ara verdiği şehit yakınlarına ücretsiz hizmet projesine normalleşme süreci ile birlikte tekrar başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde örnek projeleriyle dikkat çeken hayırsever esnaf Saim Korlaelçi, pandemi sebebiyle ara verdiği şehit yakınlarına ücretsiz hizmet projesine normalleşme süreci ile birlikte tekrar başladı.

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde uzun yıllardır kalorifer, doğalgaz ve tesisat alanında hizmet veren Aydınlı esnaf Saim Korlaelçi, farkındalık oluşturan hizmetleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ailelerinden uzakta olan öğrenciler için ücretsiz çorba ikramı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ekmek uygulamaları ile hatırlanan hayırsever esnaf Korlaelçi, normalleşme süreci ile birlikte ara verdiği şehit yakınlarına ücretsiz hizmet uygulamasına tekrar başladı. Örnek bir hizmete imza atarak şehit yakınlarına destek olmayı amaçlayan Korlaelçi, şehit yakını kartına sahip vatandaşlara kalorifer ve doğalgaz tesisatı işçiliği hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladı.

Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına uygulamadan şehit ailesi kartını gösterenlerin yararlanabileceğini ifade eden işletme sahibi Saim Korlaelçi; "Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bütünlüğünü koruyabilmek için hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimiz adına bir şeyler yapmak istedik. Bu sebeple biz de onların geride kalan yakınlarına imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya karar verdik. Bu anlamda 2017 yılında şehit yakını kartına sahip vatandaşlarımıza kalorifer ve doğalgaz tesisatı işçiliği hizmetini ücretsiz olarak vermeye başlamıştık. Maalesef bu hizmetimize, korona virüs salgını sürecinde yaşanan maddi imkansızlıklardan dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yeniden bu hizmetimizi devam ettirmeye karar verdik. Hizmet yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, bizlere şehit ailesi yakını kartlarını ibraz ederek, hizmetten faydalanabilirler" dedi. - AYDIN

Aydınlı esnaftan, örnek hizmet
Aydınlı esnaftan, örnek hizmet

1 Temmuz, Efeler, Esnaf, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aydınlı esnaftan, örnek hizmet - Son Dakika


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