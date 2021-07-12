Aydınlı Fatma, Avrupa üçüncüsü oldu

Aydınlı sporcu Fatma Kadıköylü Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.

01-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında Fatma Kadıköylü, 80 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Sporcumuz Fatma Kadıköylü 80 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu. Bu başarı aynı zamanda Aydın ilimiz adına bir başarıdır. Göğsümüzü kabartan bizleri gururlandıran başarısından dolayı sporcumuz Fatma Kadıköylü'yü ve kurum antrenörümüz aynı zamanda Milli Takım Antrenörümüz Yavuz Kılıç'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" İfadelerini kullandı.

(Murat Uçkaç/İHA)