Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba oldu - Son Dakika

Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba oldu

6 saat önce

Aydın'da gazetecilik yapan Ferdi Uzun ve Numan Ölmez, baba oldu.

Aydınlı gazeteciler Ferdi Uzun ve Musa Ölmez, baba oldu, System.String[]

Aydın'da gazetecilik yapan Ferdi Uzun ve Numan Ölmez, baba oldu. Uzun ve Ölmez çiftlerinin dünyaya gelen bebekleri ailelerinin yanı sıra Aydın basın camiasına da büyük sevinç yaşattı.


Anadolu Ajansı Aydın İl Temsilcisi Ferdi Uzun ve Hemşire Yasemin Uzun çiftinin, Asya adını verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Söke'de gazetecilik yapan Numan-Zeliha Ölmez çiftinin de Beliz adını verdikleri kız bebekleri hayata gözlerini açtı. Her iki çiftinde ilk bebekleri olan Asya ve Beliz bebekler Aydın basınını sevindirdi. - AYDIN

Aydın, Asya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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